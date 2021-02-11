Норвежская биатлонистка Тандреволд: расписание чемпионата мира странное
Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд оценила расписание чемпионата мира по биатлону в Поклюке (Словения). Соревнования стартовали вчера, 10 февраля.
«Расписание чемпионата мира странное. Мужчины будут выступать в пятницу, воскресенье, среду, а женщины — в субботу, воскресенье, вторник. Я не могу это объяснить.
Но, думаю, такое расписание подойдёт сборной Норвегии. Мы все хорошо потренировались. Я буду относиться к расписанию, как к нашему преимуществу. Надеюсь, так оно и будет", — приводит слова Тандреволд Dagbladet.
Сборная Норвегии выиграла стартовую гонку чемпионата мира — смешанную эстафету. Золото завоевала команда в составе Стурлы Холма Легрейда, Йоханнеса Бё, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд.
Йоханнес Бё прокомментировал победу в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке
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