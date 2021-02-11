Объявлен состав сборной России на мужской спринт на чемпионате мира по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав на мужскую спринтерскую гонку, которая состоится в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения) завтра, 12 февраля. На старт выйдут Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. Логинов является действующим чемпионом мира в этой дисциплине.
Начало гонки запланировано на 16:30 мск.
Губерниев оценил состав сборной России на мужской спринт на ЧМ по биатлону
В стартовой гонке чемпионата мира — смешанной эстафете — сборная России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место. Победу одержала сборная Норвегии. Серебро у команды Австрии, тройку призёров замкнула Швеция.
Чемпионат мира по биатлону завершится 21 февраля.
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