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Губерниев оценил состав сборной России на мужской спринт на ЧМ по биатлону

Губерниев оценил состав сборной России на мужской спринт на ЧМ по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выборе тренерского штаба сборной России по биатлону на мужскую спринтерскую гонку, которая состоится завтра, 12 февраля. За национальную команду выступят Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Карим Халили.

«Отсутствие Гараничева напрашивалось. Понятное дело, что он будет в индивидуальной гонке. Об этом и тренеры говорили. Что касается состава, у нас он нормальный, такой и должен бежать. Логинов побежит в золотом виде. Надеемся, что он не только справится со своими обидчиками в виде Смольского и Примы, которые быстрее него пробежали первый этап эстафеты, но и со всеми остальными. Тяжело нам будет в этой гонке, но попробуем побороться. Надоела уже эта история, когда мы формируем стартовые листы в минуте и даже больше отставания, чтобы в пасьюте всё преодолеть.

У нас три твёрдых игрока. Понимаем, что Бабиков может выстрелить, но трудно сказать, в какой он форме сейчас. Что касается Халили, уже верно заметил мой коллега, что у каждого спортсмена в жизни должен быть период серьёзного тренировочного объёма, который он делает. Насколько Карим будет в состоянии это переварить, посмотрим. Понятное дело, что ему будет трудно. Но радует, что у нас бегут пять человек, потому что у нас есть чемпион мира. Повышенная квота в кои-то веки», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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