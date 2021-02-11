Самуэльссон объявил о готовности принять извинения от Логинова за допинг
Биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон выразил готовность принять извинения от россиянина Александра Логинова, если тот решит подойти к нему с соответствующим предложением.
Напомним, в 2013 году Александра Логинова уличили в употреблении эритропоэтина, спортсмен отбыл дисквалификацию. Российского биатлониста не раз просили объяснить, как допинг оказался в его организме, но он всякий раз отказывался это делать. Что касается Самуэльссона, то ранее он неоднократно выступал с критикой ситуации с допингом в России.
«Если Логинов подойдёт ко мне и скажет «хей, Себастьян, извини за моё допинговое нарушение, давай сядем и обсудим это», то я, конечно, соглашусь», — приводит слова Самуэльссона ТАСС.
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