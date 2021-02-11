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Редькин прокомментировал выбор состава сборной России на мужской спринт на ЧМ по биатлону

Редькин прокомментировал выбор состава сборной России на мужской спринт на ЧМ по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Олимпийский чемпион Евгений Редькин прокомментировал состав сборной России на мужскую спринтерскую гонку, которая состоится в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения) завтра, 12 февраля. На старт выйдут Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Карим Халили.

«Возможно, Гараничева берегут на индивидуальную гонку, поэтому он не попал на спринт. Вот, например, молодому Халили завтра надо бежать, потому что к «двадцатке» он может быть попросту не готов.

Что касается Халили, ему будет тяжело. Ему вообще весь сезон было непросто. Но, мне кажется, если сравнивать с предыдущими гонками, на ЧМ должно быть полегче, хоть и Поклюка довольно сложное место», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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