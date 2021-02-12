Сергей Чепиков — о спринте на чемпионате мира: с Йоханнесом Бё будет сложно бороться

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков поделился ожиданиями от выступления россиян в спринте на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Гонка состоится сегодня, 12 февраля. В смешанной эстафете сборная России заняла девятое место.

«Конечно, немного разочарован нашей гонкой в смешанной эстафете. И лидер команды Александр Логинов выглядел не так уверенно, как того хотелось бы. Но дело в том, что это высокогорье, и самочувствие там всё равно меняется от старта к старту. Так что есть шанс на хорошее выступление, и очень высокий. При условии, конечно, если всё сложится хорошо — и стрельба, и лыжи.



В то же время мы понимаем, что российская сборная в этом сезоне была не так стабильна: были у нас, конечно, яркие победы, но отнюдь не регулярно, как, допустим, у той же норвежской сборной. Здесь сложно строить прогнозы. Просто хочется пожелать нашим ребятам, чтобы всё получилось. Самое главное, что если даже не будет призового места (хотя нам очень хотелось бы его получить), но всё равно эта гонка будет очень важна для пасьюта, где уже появится больше шансов на успех, если результат в спринте в десятке или рядом с ней.



Вера в то, что можем взять медали, есть. Опять же при удачном стечении обстоятельств, при хорошей стрельбе и работе на трассе, при хорошем самочувствии. Год назад Александр Логинов, став чемпионом мира в спринте, доказал это всем. Может, другие наши спортсмены ещё не совсем готовы к тому, чтобы бороться за первое место, но, повторюсь, если ещё кто-то финиширует в топ-10 или 11-м, 12-м, будет неплохо. Здесь важна плотность результатов. Вообще же биатлон — такая вещь, где сложно что-то прогнозировать. Но Йоханнес Бё сейчас находится в довольно хорошей форме. Поэтому с ним будет сложно бороться», — цитирует Чепикова сайт «Матч ТВ».

Старт спринта запланирован на 16:30 мск.