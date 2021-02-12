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В IBU отреагировали на несогласие СБР с ограничениями на использование флага России

В IBU отреагировали на несогласие СБР с ограничениями на использование флага России
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

В Международном союзе биатлонистов (IBU) прокомментировали официальное письмо Союза биатлонистов России (СБР), в котором организация выразила несогласие с ограничением на использование во время чемпионата мира по биатлону официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде – без изображения государственного флага России.

«IBU принял к сведению письмо СБР, которое в настоящее время изучают его юристы. IBU также воспользовался услугами юристов для выработки своей интерпретации и исполнения приговора CAS (Спортивного арбитражного суда. — Прим. «Чемпионата»), который был также проверен ВАДА (Всемирным антидопинговым агентством. — Прим. «Чемпионата») на соответствие кодексу», — приводит слова представителя IBU «Р-Спорт».

СБР выступил с заявлением по поводу ограничений на использование логотипа с флагом России
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