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Норвежская биатлонистка Тандреволд рассказала, почему высовывает язык во время гонок

Норвежская биатлонистка Тандреволд рассказала, почему высовывает язык во время гонок
Биатлон / Кубок мира 0
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Эксперты и болельщики отметили, что норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд во время гонок часто высовывает язык. По словам её партнёрши по команде Тириль Экхофф, «это новый стиль Ингрид».

«Самое главное для меня — выступление в гонке, я считаю это более важным, чем эстетический момент. Во время горного сбора осенью я поняла, что когда у меня открыт рот и высунут язык, я получаю больше кислорода. В то же время я чувствую, что так моя челюсть и плечи больше расслабляются. Я просто высовываю язык, как собака.

Я впервые заметила это за собой, когда посмотрела техническое видео. Подумала: вау, я высунула язык слишком сильно. Это особенно заметно на холмах, когда ты больше концентрируешься на дыхании. Затем я узнала, что такое поведение вполне естественно, ведь я получаю больше воздуха. Это моё преимущество. Мне всё равно, как это выглядит», — цитирует Тандреволд NRK.

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Источник: NRK

Автор: Антон Шебика

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