В IBU объяснили, почему слово «Россия» запрещено на чемпионате мира по биатлону

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон объяснил, почему российские спортсмены вынуждены выступать под аббревиатурой RBU на чемпионате мира.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские биатлонисты выступают на чемпионате мира в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР), причём использовать полное название национальной федерации запрещено, разрешена лишь английская аббревиатура RBU (Russian Biathlon Union).

«Интерпретация правил может быть разной, но мы просто следуем вынесенному решению CAS (Спортивного арбитражного суда. — Прим. «Чемпионата»). Согласно нашему пониманию решения, Россия не может быть упомянута, что означает выступление спортсменов в нейтральном статусе. Именно поэтому мы решили использовать сокращенное название RBU.

Это наша интерпретация, которая отражает дух принятого CAS решения. Но другие международные федерации могут исполнять решение иначе. Мы же для себя выбрали такой путь. Это наше видение», — цитирует Карлссона ТАСС.