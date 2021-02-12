Губерниев: во время соревнований прессовать команду и СБР? Методичка дошла до Словении?

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на письмо Союза биатлонистов России в адрес Международного союза биатлонистов. СБР выразил несогласие с ограничением на использование во время чемпионата мира по биатлону в Поклюке (Словения) официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде – без изображения государственного флага России.

В частности, в заявлении говорится: «Мы считаем, что руководство IBU в своих требованиях выходит за рамки предписаний решения Спортивного арбитражного суда, по сути нарушая их, так как упомянутое решение однозначно допускает использование цветов российского флага участниками соревнований».

«Во время соревнований начинать прессовать команду и СБР? Методичка дошла до Словении?» — написал Губерниев в своём телеграме-канале.