Аликин: Россия уже Канаде проигрывает. Вот до чего докатилась великая биатлонная страна

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал результаты смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
Сборная России заняла девятое место. На два штрафных круга зашла Светлана Миронова. Точна в стрельбе была только Ульяна Кайшева. Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли по три доппатрона и не преуспели на лыжне.
«У австрийцев тоже ход не ахти, а вчера с двумя дополнительными патронами забрались на пьедестал, а мы уже Канаде проигрываем. Вот до чего докатилась великая биатлонная страна.
Я не соглашусь, что сервис плохо сработал в эстафете. Видел, когда Логинов шёл со шведом, они по очереди друг друга толкали, так как сзади в потоке идти легче, но лыжи у обоих работали нормально. Сама функциональная подготовка хромает», — приводит слова Аликина News.ru.
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