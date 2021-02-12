Аликин: Россия уже Канаде проигрывает. Вот до чего докатилась великая биатлонная страна

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал результаты смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Сборная России заняла девятое место. На два штрафных круга зашла Светлана Миронова. Точна в стрельбе была только Ульяна Кайшева. Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли по три доппатрона и не преуспели на лыжне.

«У австрийцев тоже ход не ахти, а вчера с двумя дополнительными патронами забрались на пьедестал, а мы уже Канаде проигрываем. Вот до чего докатилась великая биатлонная страна.

Я не соглашусь, что сервис плохо сработал в эстафете. Видел, когда Логинов шёл со шведом, они по очереди друг друга толкали, так как сзади в потоке идти легче, но лыжи у обоих работали нормально. Сама функциональная подготовка хромает», — приводит слова Аликина News.ru.