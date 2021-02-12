Дмитрий Васильев обвинил IBU в непрофессионализме на фоне действий в отношении СБР

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал Международный союз биатлонистов (IBU) за действия в отношении сборной России.
Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские биатлонисты выступают на чемпионате мира в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР), причём использовать полное название национальной федерации запрещено, разрешена лишь английская аббревиатура RBU (Russian Biathlon Union).
«Действия IBU говорят о низком профессиональном уровне этой федерации. Они по ходу дела начинают выдвигать новые требования, вместо того чтобы заранее подготовить перечень вопросов к Союзу биатлонистов России, который должен быть исполнен. Теперь каждый день будут новые ограничения?
Можно лишь подтвердить, что руководство IBU слабое, они не видят очевидных вещей. Не надо слишком сильно разбираться в правовых вопросах, здесь всё шито белыми нитками», — цитирует Васильева «Р-Спорт».
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