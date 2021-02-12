Аликин: не признаю Каминского. В биатлоне он полный ноль

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин раскритиковал нынешнего наставника команды Юрия Каминского, после того как сборная России заняла девятое место в смешанной эстафете на чемпионате мира.
«То, что команда так готова, — вина тренерского состава. Можно было восстановить команду после Антхольца и сделать подводящую работу к главному старту.
Честно говоря, я не признаю Каминского как биатлонного специалиста. Пусть идёт в лыжные гонки и там кого-нибудь тренирует. В биатлоне он полный ноль.
Вспомните, как в Австрии журналисты задали вопрос Каминскому после провальной гонки, а он ничего не смог ответить. Стоит и молчит в прямом эфире. Это что за старший тренер, если он не в состоянии ответить на прямой вопрос корреспондента? Он выглядел как ребёнок, получивший двойку, перед всем классом. Просто смешно. В другом интервью он говорит: «Ход здесь ни на что не влияет, влияет только стрельба». Я думаю: «Ты что, совсем, что ли?» — приводит слова Аликина News.ru.
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