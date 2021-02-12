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Матвей Елисеев — о настрое перед спринтом: есть интерес и опасения

Матвей Елисеев — о настрое перед спринтом: есть интерес и опасения
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Биатлонист сборной России Матвей Елисеев поделился ожиданиями в преддверии спринта на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Мужской спринт начнётся в 16:30 мск.

«Ожидания на том уровне, на котором они должны быть, а настрой — максимальный. Смотрел позавчерашнюю гонку — вроде не так быстро люди шевелились. Мне кажется, есть у меня шансы. Новый тренер, новая подводка. Имею в виду не Каминского, а своего тренера, с которым как работал, так и работаю. Есть интерес и опасения.

Трасса здесь интересная, очень много коротких, но крутых подъёмов, в которые стоит заходить с инерцией. Также есть сложные повороты, в спринте таких три. Всё зависит от скольжения. Надеюсь, всё будет хорошо. Есть где выиграть.

Как разложу силы по трассе? На первом круге однозначно планирую себя сдерживать. Думаю, тренеры мне в этом помогут», — рассказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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