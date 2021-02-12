Карим Халили рассказал об ожиданиях от спринта на чемпионате мира

Российский биатлонист Карим Халили поделился ожиданиями от спринтерской гонки на чемпионате мира, который проходит в Поклюке (Словения). Мужской спринт состоится сегодня, 12 февраля. Мужской спринт проходит сегодня, 12 февраля. Гонка стартовала в 16:30 мск.

«Я в первую очередь жду от себя скорее не результатов, а состояния. Если оно будет удовлетворительное, то, думаю, и результаты придут. Главное, чтобы состояние было хорошее.

Считаю, большие объёмы при подготовке — это правильное решение. Через это нужно проходить любому. Думаю, большинство элитных спортсменов через это проходили. Просто это всё забывается на ранней стадии карьеры, когда они уже становятся звёздами. Не вижу ничего критичного», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».