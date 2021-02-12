Максимов: не думаю, что золотому бибу Логинова завидуют иностранцы

Трёхкратный призёр чемпионатов мира Максим Максимов, являющийся тренером по стрельбе в сборной России по биатлону, прокомментировал то, что Александр Логинов как действующий чемпион мира в спринте выступит в золотистом бибе в соответствующей гонке, которая началась в 16:30 мск.
«Не думаю, что золотому бибу Логинова завидуют иностранцы. Да, это первый раз, когда есть такой специальный биб. Но он очень хорошо выглядит», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».
«Пристрелка прошла в штатном режиме. Мы здесь проводили сбор, рубеж весь выучили — ветровую обстановку, солнечную обстановку. Сегодня наблюдается лёгкий ветер, сдувает буквально на половину щелчка, но ребята смогут сориентироваться. Стрельбище в Поклюке относительно спокойное.
Отрабатывали ли ситуации, в которую попала Миронова, когда её затрясло? Чемпионат мира по-особенному будоражит. Но мужская команда полностью отработала все подходы, которые нам предстоят: и быстрые, и медленные, и рваные. Поэтому с этим не должно быть проблем», — добавил он.
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