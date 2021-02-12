Матвей Елисеев: в спринте рассчитывал на другой результат, но показал всё, на что способен

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в спринтерской гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Россиянин не допустил ни одного промаха. Гонка продолжается, но Елисеев гарантированно останется вне топ-15.

«Надо было стрелять побыстрее. На „стойке“ очень долго готовился к первому выстрелу. Что касается хода, нормально, но проигрыш большой. Не знаю, с чем это связано. Я рассчитывал немного на другой результат, но показал всё, на что способен. Сложно себя упрекнуть. И дышал нормально, и вроде двигался нормально, но проигрыш очень большой», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира завершится 21 февраля. В первой гонке мирового первенства — смешанной эстафете — сборная России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место.