Матвей Елисеев: в спринте рассчитывал на другой результат, но показал всё, на что способен

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в спринтерской гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Россиянин не допустил ни одного промаха. Гонка продолжается, но Елисеев гарантированно останется вне топ-15.
«Надо было стрелять побыстрее. На „стойке“ очень долго готовился к первому выстрелу. Что касается хода, нормально, но проигрыш большой. Не знаю, с чем это связано. Я рассчитывал немного на другой результат, но показал всё, на что способен. Сложно себя упрекнуть. И дышал нормально, и вроде двигался нормально, но проигрыш очень большой», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».
Чемпионат мира завершится 21 февраля. В первой гонке мирового первенства — смешанной эстафете — сборная России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место.
- 12 февраля 2021
-
18:16
-
18:16
-
18:11
-
18:07
-
18:06
-
18:04
-
17:38
-
17:31
-
16:35
-
16:35
-
16:25
-
15:27
-
14:55
-
13:11
-
12:10
-
12:00
-
11:11
-
10:55
-
10:30
-
10:25
-
10:08
-
09:38
-
09:14
-
08:59
-
08:45
-
00:50
- 11 февраля 2021
-
23:12
-
22:57
-
21:54
-
17:07
-
16:43
-
16:27
-
16:19
-
16:08
-
15:58