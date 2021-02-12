Васильев — о выступлении россиян в спринте на ЧМ: ничего нового. Скорости нам не хватает

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выступление россиян в спринте на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Лучший результат показал Эдуард Латыпов, он занял 10-е место.
«Латыпов мог бы зацепить медаль, если бы всё попал? А если бы Йоханесс попал всё? А потом и все остальные? Это биатлон, тут сослагательное наклонение не проходит. В принципе для меня ничего нового сегодня не случилось: в спринтерской гонке я и думал, что мужчины так выступят – скорости нам не хватает. У нас есть шанс только на четырёх огневых рубежах, на этих гонках у ребят и у девочек шансы есть. Но для этого надо стрелять ноль, а, кроме Елисеева, пока никто так не может. Не прибавили ли после эстафеты в скорости? Нет, всё то же самое, а соперники не дремлют», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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