Й. Бё показал самый быстрый ход в спринте на ЧМ по биатлону, Латыпов отстал на 38 секунд

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё показал лучший лыжный ход в спринтерской гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Вторым стал его соотечественник Йоханнес Дале, уступивший тёзке 21,6 сек. В гонке Бё-младший с двумя промахами пятый, Дале, зашедший на один штрафной круг, четвёртый. Третий ход в гонке показал бронзовый призёр Эмильен Жаклен (+25,1), не закрывший одну мишень.

Лучший ход из россиян показал Эдуард Латыпов, отставший от Бё-младшего на 37,8 сек. Это девятое время. Одиннадцатый результат у Александра Логинова (+39,5). В гонке Латыпов с одним промахом стал десятым, Логинов, зашедший на два штрафных круга, 26-м.

Напомним, спринт выиграл швед Мартин Понсилуома. У него седьмой ход в гонке с отставанием от лидера 32,8 сек.