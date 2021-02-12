Й. Бё показал самый быстрый ход в спринте на ЧМ по биатлону, Латыпов отстал на 38 секунд
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё показал лучший лыжный ход в спринтерской гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Вторым стал его соотечественник Йоханнес Дале, уступивший тёзке 21,6 сек. В гонке Бё-младший с двумя промахами пятый, Дале, зашедший на один штрафной круг, четвёртый. Третий ход в гонке показал бронзовый призёр Эмильен Жаклен (+25,1), не закрывший одну мишень.
Лучший ход из россиян показал Эдуард Латыпов, отставший от Бё-младшего на 37,8 сек. Это девятое время. Одиннадцатый результат у Александра Логинова (+39,5). В гонке Латыпов с одним промахом стал десятым, Логинов, зашедший на два штрафных круга, 26-м.
Напомним, спринт выиграл швед Мартин Понсилуома. У него седьмой ход в гонке с отставанием от лидера 32,8 сек.
Латыпов ворвался в элиту мирового биатлона. Но сам лишил себя медали чемпионата мира
Операторы трансляции категорически отказывались показывать лидера гонки из России. Неужели дело в санкциях?
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