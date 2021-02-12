Васильев: подумал бы насчёт Елисеева в эстафете. Его ход не соответствует уровню

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал результат спринтерской гонки на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Лучший результат показал Эдуард Латыпов, он занял 10-е место.

«Что касается мужской эстафеты, то понятно, что будут Латыпов и Логинов. Я бы подумал насчёт Елисеева – его ход на сегодняшний день совсем не соответствует необходимому уровню. Надо говорить со спортсменами, но мне кажется, что на первый этап всё равно нужно ставить Бабикова. Он стабильный стрелок, это важно – со всеми лидерами он сможет пройти. А дальше, может, Елисеева, Логинова и Латыпова.



Что касается проблем с винтовкой у Логинова, то не думаю, что это случается часто. У меня такого никогда не было. Но бывают такие моменты, это техника. Из ритма это выбивает, конечно, отсюда и промахи.



Победа Понсилуомы – это неожиданно. Он сильный биатлонист, но для меня его победа – сенсация. То, что у него не было промахов – необычное дело. Ходом он ничего, но стреляет нестабильно. А сегодня показал, что не зря претендовал на высокие места», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.