Драчёв: итоги спринта на ЧМ предсказуемые. По эстафете было видно, кто на что готов

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выступление россиян в спринте на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Лучший результат показал Эдуард Латыпов, он занял 10-е место.

«Итоги сегодняшней гонки, в принципе, предсказуемые. Единственное — очень удивил Понсилуома. Ну и два француза, которые заняли второе и третье места. По эстафете было видно, кто на что готов. Латыпов, конечно, молодец, справился. Западание на финишном круге — показатель небольшой функциональной неготовности. Скорость есть, но не может её долго держать. Очень хорошо, что спортсмен растёт. Будем надеяться на следующие гонки.



Шанс на медаль Латыпова? А если бы промазал ещё один, то был бы 20-м. Никто не говорит в ключе «если бы». Смена погоды пошла на пользу: с плюса ушло на минус. В этом плане нам полегче. Если бы погода была такая же, как в эстафете, был бы другой расклад.



Что касается винтовки Логинова, то проблем никаких не было. При перезарядке гильза попала в затвор. Такое бывает, чистейшая случайность», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.