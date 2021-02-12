Эдуард Латыпов: не собираюсь на останавливаться, буду идти к победе

Биатлонист Эдуард Латыпов, ставший лучшим из россиян в спринте на чемпионате мира в Поклюке (Словения), прокомментировал свой результат. С одним промахом на «стойке» Латыпов – десятый, после «лёжки» он лидировал.

«Знал, что лидирую по ходу гонки. На всех отсечках получалось держать эту скорость, но со „стойкой“ чуть-чуть не получилось. После „лёжки“ мне сказали, что лидирую с преимуществом в шесть секунд. Но ничего особенного внутри не ощущал, уже уходил лидером раньше. Да, промелькнули эмоции: „Круто“. Но знал, что сегодня тяжеловатое состояние из-за мороза. Мышцы чувствуют себя непонятно, как-то скованно. И уже дальше переключился на то, чтобы удержать эту скорость на протяжении всего второго круга. Мне на всех отсечках говорили, что держу скорость.

Слава богу, я смог отогнать от себя все мысли перед «стойкой». Было всё устойчиво, но чуть дёрнулся на одном выстреле. Видел, что это габарит. В принципе, тренеры это и подтвердили. Дальше хладнокровно отработал. Уходя с рубежа, слышал от тренеров, что иду неплохо и могу бороться за призовые места. Но мне с каждым метром становилось всё тяжелее, ноги сковывало. Но я постарался выжать из себя максимум сегодня. Доволен своей гонкой. Немного не получилось, но всё впереди, будем бороться дальше.

Это чемпионат мира. Я боролся с каждым метром дистанции. Моей задачей было ничего не придумывать и идти с этой скоростью. Чувствовал себя комфортно, но под конец чуть не хватило. Уже слишком закислился в конце, и не получилось доработать так, как хотел.

Самочувствие сегодня было лучше. Но из-за того, что погода здесь очень быстро меняется, для организма это стресс. По мышцам — непонятно. Но по внутренним ощущениям — мне казалось, что я чувствую себя намного лучше, чем в смешанной эстафете.

Результаты перед пасьютом плотные. Будет яростная борьба, и есть шансы побороться за медали и за победу.

Я очень доволен. Когда ты знаешь, что был близок к медали… Но я сегодня всё равно доволен, так как показал один из своих лучших результатов в карьере. Не собираюсь на этом останавливаться, буду биться дальше и только идти к победе.

Сегодня трасса была жёсткая, и для меня это преимущество. Есть пару дней привыкнуть к этой морозной погоде, и я думаю, что будет самочувствие намного лучше в следующих гонках. Хотел бы отдельное спасибо сказать сервису, так как лыжи сегодня работали прекрасно. Я очень доволен сегодня", — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».