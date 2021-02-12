Максимов: все недовольны стрельбой Логинова, а Й. Бё тоже два промазал. Там довольны?

Трёхкратный призёр чемпионатов мира Максим Максимов, являющийся тренером по стрельбе в сборной России по биатлону, прокомментировал выступление россиян в спринте на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Лучший результат показал Эдуард Латыпов, он занял 10-е место.

«Промах у Латыпова — это прямо промах-промах, на самом деле. А с последним выстрелом нам повезло, потому что зашёл такой габарит, прямо габарит-габарит. Промах был, наверное, сантиметра на два наверх.



Эдуард сегодня справился. Сегодня это успех — 10-е место на чемпионате мира в спринте, где бешеная конкуренция. Борьба была на последнем круге за секунды, но он молодец. Мы его можем поздравить и похвалить.



Все недовольны стрельбой Логинова? А Йоханнес сегодня тоже два промазал. Там довольны? Всё-таки Александр не справился больше сам с собой. Мы видим, что лидеры тоже мазали. На Александра мы надеялись, но в пасьюте у него хорошая позиция. Думаю, он реабилитируется. Винить спортсменов, что они недоработали, — это неблагодарное дело», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».