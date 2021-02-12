Чепиков: у Латыпова был шанс на медаль, у Логинова — хороший ход. Я бы не расстраивался
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал выступление россиян в спринте на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Лучший результат показал Эдуард Латыпов, он занял 10-е место.
«Видно, что ребята старались, боролись. Очень рад за Латыпова, есть хорошие шансы на гонку преследования. У Логинова немного не получилось, но ход был хорошим. Я бы не стал расстраиваться. Есть ещё возможности в последующих гонках.
Реальный шанс на медаль у Латыпова был, но видно, что у шведов есть определённое преимущество. Может, они провели очень качественную подготовку перед чемпионатом мира. Понсилуома удивил, но они все в ходе дистанции бежали очень быстро», — сказал Чепиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Эдуард Латыпов: не собираюсь останавливаться, буду идти к победе
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