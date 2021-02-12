Хованцев: Латыпов слишком сильно стартовал — это тактическая ошибка

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление мужской команды в спринтерской гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Лучший результат показал Эдуард Латыпов, ставший 10-м. После «лёжки» россиянин лидировал, но один промах лишил его шансов на медали.

«У Латыпова сегодня были все шансы отличиться, но, мне кажется, он слишком сильно стартовал. Не нужно было идти побеждать, стоило тактически разложиться: идти в пределах двух-трёх секунд с лидерами. Он же шёл на пределе… После успешной стрельбы упёрся до «стойки»: в итоге пришёл с большим запасом — это тактическая ошибка. Нужно были идти на уровне лидеров, а затем отыграть на финише. Но на втором рубеже он промахнулся, а на финишном круге начал очень много проигрывать. Если бы не промах, наверное, боролся бы за медали. Даже чисто механически: отнимаем 25 секунд за промах — он был бы четвёртым. Шанс был, но, к сожалению, не получилось.

У Логинова возникли проблемы с винтовкой: он не мог вставить патрон. Кажется, первым движением не получилось закрыть затвор — такие вещи мы называем «утыкание патрона». Долгое время не мог вставить его…Опять же, если бы не промах на втором рубеже, то находился бы рядом с призёрами.

Мне кажется, всем известны имена трёх биатлонистов, которые побегут в эстафете. Четвёртое же место остаётся вакантным. Если Гараничева будут определять по индивидуальной гонке — это сложный вопрос. Будут ли ставить Гараничева в таком случае — неизвестно. Остаётся Бабиков и Халили. Сегодня, например, Халили был немножко быстрее, но бежали они не так далеко друг от друга. Решение за тренерами: дать шанс молодому Халили или Бибикову. Мне кажется, тренерский штаб примет решение после гонки преследования, но там не будет Халили. Очень сложно», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.