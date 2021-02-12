Редькин: когда Логинов мажет последний – бесит. Латыпов промазал третий, пока простительно

Олимпийский чемпион Евгений Редькин прокомментировал выступление россиян в спринте на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Лучший результат показал Эдуард Латыпов, он занял 10-е место.

«Уже много раз говорил, наших спортсменов спасёт только удачная стрельба. Если бы Латыпов отстрелял ноль… Знаете, если Логинов мажет последний – это бесит, а когда Латыпов промазал третий – бывает, рабочий промах. Ему пока простительно, он молодой. Прибавили ли по скорости после эстафеты? Тот же Латыпов проиграл 33 секунды человеку без промахов, так что Эдуард в порядке. А остальные парни вроде не так далеко, бороться смогут.



Елисеев такой, какой есть. Немного медленно работал на стрельбе, но он и сам об этом сказал. 19-е место – неплохой результат, проиграл минуту – для пасьюта это неплохо, ругать его нельзя ни в коем случае.



Понсилуома шёл потихонечку, аккуратненько и попал на своё место. У шведов очень слаженная команда, даже более сбалансированы, чем норвежцы. В следующем году легко дадут бой норвежцам», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.