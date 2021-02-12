Каминский: Логинова критиковали из-за веса. Но это неправда. Напротив, он похудел

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выступление Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Логинов занял 26-е место, допустив два промаха и уступив победителю больше минуты.

«Он весь сезон бежит то чуть лучше, то чуть хуже, но показатели приблизительно одинаковые. А что касается стрельбы, то опять не получилось.



После смешанной эстафеты спортсмены выдержали пресс критики. Хотя Сашу критиковали, высказывались по поводу его веса. Но это неправда. Напротив, он после этапа Кубка мира в Хохфильцене похудел на два килограмма», — приводит слова Каминского ТАСС.

Напомним, в прошлом году Александр Логинов стал чемпионом мира в спринте.