Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

«Псевдоэксперты разочаровывают». Юрий Каминский ответил на критику

«Псевдоэксперты разочаровывают». Юрий Каминский ответил на критику
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский ответил на критику в свой адрес. Накануне специалиста раскритиковал бывший тренер мужской команды Владимир Аликин.

«Мой опыт показывает, что после нелестных комментариев результаты бывают только лучше. А некоторые псевдоэксперты просто разочаровывают, таких стараешься не слушать или не читать. Но всё равно приходится. Я сейчас пытаюсь собрать как можно больше мнений. Мы же должны понимать, что и как мы сделали и как работать дальше», — приводит слова Каминского ТАСС.

Сегодня, 12 февраля, на чемпионате мира в Поклюке (Словения) прошла мужская спринтерская гонка. Лучший результат среди россиян показал Эдуард Латыпов, который занял 10-е место.

Аликин: не признаю Каминского. В биатлоне он полный ноль
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021