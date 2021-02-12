«Псевдоэксперты разочаровывают». Юрий Каминский ответил на критику
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский ответил на критику в свой адрес. Накануне специалиста раскритиковал бывший тренер мужской команды Владимир Аликин.
«Мой опыт показывает, что после нелестных комментариев результаты бывают только лучше. А некоторые псевдоэксперты просто разочаровывают, таких стараешься не слушать или не читать. Но всё равно приходится. Я сейчас пытаюсь собрать как можно больше мнений. Мы же должны понимать, что и как мы сделали и как работать дальше», — приводит слова Каминского ТАСС.
Сегодня, 12 февраля, на чемпионате мира в Поклюке (Словения) прошла мужская спринтерская гонка. Лучший результат среди россиян показал Эдуард Латыпов, который занял 10-е место.
Аликин: не признаю Каминского. В биатлоне он полный ноль
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