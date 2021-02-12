Радость Понсилуомы, промахи Бё и ни кадра с Латыповым. Видеообзор спринта от IBU

В первой личной гонке чемпионата мира по биатлону в Поклюке (Словения) – мужском спринте – Россия имела максимальное представительство. Дело в том, что Александр Логинов защищал титул, имел дополнительную квоту и провёл гонку в золотом бибе. Стрельба Логинову не удалась – два промаха не позволили бороться за медали.
Зато другой россиянин Эдуард Латыпов возглавлял гонку до второго огневого рубежа, но остался за кадром телевизионной трансляции. Из-за одного промаха на «стойке» Латыпов стал – десятым, лучшим из россиян.
С первого круга заявку на победу сделал самый быстрый гонщик спринта – норвежец Йоханнес Бё. Однако два промаха на «лёжке» перечеркнули и его шансы на медали.
Новым чемпионом стал швед Мартин Понсилуома, который был безупречен как на лыжне, так и на стрельбище. На пьедестал почёта также поднялись французы Симон Детьё и Эмильен Жаклен.
Видео можно посмотреть на странице IBU TV на YouTube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
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