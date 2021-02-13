Йоханнес Бё: мне казалось, что это была моя лучшая «лёжка» в году
Лидер Кубка мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё, прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
Бё показал лучший ход в гонке, но два промаха на «лёжке» лишили его не только золота, но и места на пьедестале почёта. Бё стал пятым. Победившему шведу швед Мартину Понсилуоме Йоханнес уступил 22,5 секунды.
«Пытаться объяснить, почему я дважды промахнулся на первом огневом рубеже, не так просто, если и сам не знаешь почему… Хуже всего то, что самому-то мне казалось, что это была моя лучшая стрельба лёжа в этом году… Отличная гонка, реально близкая к медали», — написал Бё на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Йоханнеса Бё в «Инстаграме».
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