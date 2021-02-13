Ростовцев: Латыпов матереет, становится хорошим биатлонным бойцом

Трёхкратный чемпион мира, призёр Олимпийских игр Павел Ростовцев прокомментировал итоги мужской спринтерской гонки на чемпионате мира в Поклюке.
Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 10-е место с одним промахом. Победу одержал швед Мартин Понсилуома.
«Это была красивая и жестокая битва. Напряжённость и плотность результатов в десятке, минимальные разрывы. Очень много спортсменов наверняка кусают локти, потому что были очень близко к пьедесталу. Но чтобы подняться на него, нужно было стрелять чисто.
Я очень рад за Эдуарда Латыпова. Видно, что спортсмен в порядке. Он поступательно идёт по этому сезону, становится твёрдым биатлонистом элиты. Быть в топ-10 в такой жёсткой рубке очень почётно. Латыпов провёл отличную гонку, но не смог на 100 процентов реализовать себя. Если бы отстрелял чисто, тогда и медаль была бы, но в спорте нет сослагательного наклонения.
Латыпов делал всё абсолютно правильно. Я не согласен с теми, кто говорит, что он слишком быстро начал и не хватило сил на финиш. Бежать со старта нужно на максимуме. Возможно, где-то чуть сэкономить силы на вершинах подъёмов, чтобы оставить их на финиш, но никогда нельзя начинать не на максимуме. Начнёшь так со старта – будешь в лучшем случае за место в топ-20 бороться.
Про остальных наших ребят сказать особо нечего. Латыпов смело может занести себе эту гонку в актив, а остальным нужно прибавлять, ведь от каждого из них ждали большего. Резерв Эдуарда в стрельбе. Большой резерв. Латыпов матереет, на глазах набирается опыта, становится хорошим биатлонным бойцом. Убеждён, в ближайшее время у него будут медали. Желаю ему забыть про завершившуюся гонку, на пасьют выйти с холодной головой и не бороться за медали, а делать свою работу. Сделает – всё будет хорошо», — приводит слова Ростовцева пресс-служба СБР.
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