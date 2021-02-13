Заключительный этап Кубка мира по биатлону пройдёт в Эстерсунде

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) объявила об изменениях в календаре сезона Кубка мира. Заключительный этап Кубка мира пройдёт в Эстерсунде (Швеция), а не в Хольменколлене (Норвегия), как планировалось.

До этого в IBU объявили, что этап Кубка мира в Хольменколлене отменён из-за жёстких карантинных мер, которые вводятся в стране, поэтому было решено перенести соревнования.

После этих изменений скорректирован график заключительных этапов. В Нове Место (Чехия) состоятся восьмой и девятый этапы сезона. Они будут проходить с 11 по 14 марта. А 15 марта стартует заключительный этап Кубка мира.

Этап Кубка мира в Хольменколлене должен был пройти с 18 по 21 марта. Новый протокол безопасности в Норвегии был введён 11 февраля.