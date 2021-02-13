Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на чемпионате мира по биатлону в Поклюке

Сегодня, 13 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:30 мск.

Первой из россиянок на старт отправится Евгения Павлова, она получила 28-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Светлана Миронова (43-я), Ульяна Кайшева (88-я) и Ирина Казакевич (95-я).

На чемпионате мира российские биатлонисты не завоевали пока ни одной медали. Первое место в медальном зачёте занимает Швеция — две медали. По одной медали у Норвегии и Австрии. Две награды завоевали французы.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований: текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.