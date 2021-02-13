Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на чемпионате мира по биатлону в Поклюке
Сегодня, 13 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:30 мск.
Первой из россиянок на старт отправится Евгения Павлова, она получила 28-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Светлана Миронова (43-я), Ульяна Кайшева (88-я) и Ирина Казакевич (95-я).
На чемпионате мира российские биатлонисты не завоевали пока ни одной медали. Первое место в медальном зачёте занимает Швеция — две медали. По одной медали у Норвегии и Австрии. Две награды завоевали французы.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований: текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.
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