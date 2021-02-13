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Шельбрейд: то, что не показывали Латыпова, — серьёзный просчёт телевизионной бригады

Шельбрейд: то, что не показывали Латыпова, — серьёзный просчёт телевизионной бригады
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Норвежская биатлонистка трёхкратный призёр Олимпийских игр, 8-кратная чемпионка мира Лив-Грете Шельбрейд поделилась мнением о трансляции мужского спринта на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Шельбрейд согласилась, что трансляция была организована неправильно: в кадре практически не было россиянина Эдуарда Латыпова, который до промаха на «стойке» был лидером гонки.

«То, что не показывали Латыпова, — серьёзный просчёт телевизионной бригады, особенно того, кто должен следить за ходом гонки. Показывать лидера гонки они просто обязаны.

Иногда я путаю Латыпова с другими российскими биатлонистами. Но, думаю, смогу его узнать. Правда, в основном за счёт его ярких эстафетных финишей», — сказала Шельбрейд в эфире «Матч ТВ».

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