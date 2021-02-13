Бёф: когда Губерниев комментирует за стенкой, мне приходится говорить громче

Бывший французский биатлонист и лыжник Алексис Бёф, работающий комментатором, рассказал о сложностях, с которыми сталкивается. Бёф признался, что ему бывает непросто работать рядом с российским комментатором Дмитрием Губерниевым.

«Когда Губерниев комментирует за стенкой, мне приходится говорить громче и почти не делать пауз. Как только замолкаю, французский зритель наслаждается прекрасным русским комментарием. Приходится снова включаться в репортаж, чтобы заполнить его французской речью. Да, тягаться с Дмитрием в этом деле непросто», — сказал Бёф в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 13 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится женская спринтерская гонка. Старт намечен на 16:30 мск.