Бёф: когда Губерниев комментирует за стенкой, мне приходится говорить громче
Бывший французский биатлонист и лыжник Алексис Бёф, работающий комментатором, рассказал о сложностях, с которыми сталкивается. Бёф признался, что ему бывает непросто работать рядом с российским комментатором Дмитрием Губерниевым.
«Когда Губерниев комментирует за стенкой, мне приходится говорить громче и почти не делать пауз. Как только замолкаю, французский зритель наслаждается прекрасным русским комментарием. Приходится снова включаться в репортаж, чтобы заполнить его французской речью. Да, тягаться с Дмитрием в этом деле непросто», — сказал Бёф в эфире «Матч ТВ».
Сегодня, 13 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится женская спринтерская гонка. Старт намечен на 16:30 мск.
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