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Виктор Майгуров: результатами в первых гонках абсолютно не обескуражен

Виктор Майгуров: результатами в первых гонках абсолютно не обескуражен
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о результатах россиян на чемпионате мира в Поклюке (Словения). На турнире состоялось две гонки. Российским биатлонистам не удалось выиграть медали. В смешанной эстафете команда заняла девятое место, а в мужском спринте лучшим из россиян был Эдуард Латыпов, финишировавший на 10-м месте.

«Результатами в первых гонках абсолютно не обескуражен. Видно, что можем бороться. Взять смешанную эстафету. Это биатлон, нужно стрелять. Вчера порадовал Эдик Латыпов. Говорил неоднократно, приятно, что меняются сегодняшние лидеры. Есть поддержка. У нас не один спортсмен. Есть Саша Логинов, хорошо прогрессирует Латыпов. Понятно, что не все выступили так, как мы надеялись. Но не опускаю руки и не вешаю нос. Считаю, всё ещё возможно», — сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

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