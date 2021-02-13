Светлана Миронова: когда работаю стоя, винтовка не останавливается в мишени

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в спринте на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Миронова допустила шесть промахов на двух огневых рубежах и не сумела войти в число 60 участниц гонки преследования.

«Сегодня не получилось всё — начиная с „лёжки“ и заканчивая четырьмя кругами после «стойки». Никак не могу это прокомментировать. Вообще никак. Просто не могу.

Перед гонкой всё было в порядке. Но, наверное, на протяжении пяти дней всё было не так, как до этого. Возможно, оказали влияние горы, так что нахожусь в таком именно стрелковом состоянии.

Это не проблемы с головой, сто процентов. Когда работаю стоя, меня просто трясёт и винтовка не останавливается на мишени. Именно по организму идёт такой тремор. И ничего не могу с этим сделать, к сожалению. Это именно на «стойке». А на «лёжке» сегодня была ветреная обстановка.

Во время сбора в Поклюке не было такого, как сейчас. В принципе, ничего не изменилось с тех пор. Может, по адаптации так. Мне почему-то кажется, что эти горы чем-то схожи с Сочи.

Как быть дальше? Не знаю. Тренер будет решать, как быть, что делать и что будет дальше. Я в этом сезоне очень спокойно отношусь к своим поражениям. Думаю, спокойно это переживу и не загоню себя в угол. У меня голова работает абсолютно по-другому. Как всегда говорю, не получилось сегодня — получится завтра. Не завтра, значит, через неделю, через месяц", — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».