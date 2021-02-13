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Васильев: тренерский коллектив с Шашиловым не те люди, которые должны тренировать команду

Васильев: тренерский коллектив с Шашиловым не те люди, которые должны тренировать команду
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал результат спринтерской гонки на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Лучший результат из россиянок показала Ирина Казакевич, занявшая 19-е место.

«Спортсменкам вряд ли можно предъявлять претензии, причина провала простая: тренерский коллектив во главе с Шашиловым — не те люди, которые должны тренировать основную команду. В этом главная проблема начиная с первого этапа. Да, были единичные всплески, но в Антерсельве мы всегда выступаем хорошо. Не стоит брать его в расчёт. Главное – выступать на чемпионате мира, а пока результаты очень удручающие.

Что касается Мироновой, то за её форму должен отвечать старший тренер. Все вопросы к Шашилову и Каминскому. Не повод ли это для их отставки? Не будем торопиться, надо посмотреть весь чемпионат мира или даже весь сезон, а потом делать выводы. Махать шашкой за год до Олимпиады тоже не совсем верно», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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