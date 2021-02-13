«Чудовищное выступление». Губерниев — о провале российских биатлонисток в спринте на ЧМ

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев подвёл итоги женской спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).
Лучший результат из россиянок показала Ирина Казакевич, ставшая 19-й с одним промахом. Светлана Миронова зашла на шесть штрафных кругов и не отобралась на гонку преследования.
«Женская команда промазала с высотой. Если судить по первым гонкам, решение быть в Поклюке и жить на той же высоте и готовиться — ошибка. Если мы каким-то образом вторую половину проведём сильно и выиграем все гонки, но даже в масс-старт не попадаем у женщин… Я обескуражен, не ожидал. Хочу сказать, что Шашилов был прав с Казакевич, но видим, если отбросить непопадание Мироновой… Надо заканчивать с такой подготовкой сборной команды. Нужно понять, почему остановились в Поклюке, был вариант с Антхольцем. Там норвежцы готовились. Почему этот вариант, который не приносит нам успеха? Чудовищное выступление! Мы проводим первую половину бог знает как», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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