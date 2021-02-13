Васильев: сидеть столько в Поклюке – ошибка. Простой студент знает эти очевидные вещи

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев после неудачных выступлений российских биатлонистов на чемпионате мира (Поклюка, Словения) поделился мнением, целесообразно ли было готовиться к турниру именно в Поклюке.
«Очень странным было решение о подготовке в Поклюке. Для тренеров, которые знают эту высоту, такое решение – совсем странное. Столько времени там сидеть, конечно, ошибка. Назначать Шашилова старшим тренером было ошибкой: он не знает никаких высот, какой эффект от них, лезет на высоту и сидит там столько времени. Самый простой студент знает такие очевидные вещи, которые не знает старший тренер сборной Шашилов, как и Каминский.
Зачем они туда полезли? Вот спортсмены у них и не бегут. Это очевидные вещи. Да, внутри команды наверняка есть какие-то другие объективные моменты, но это слабое утешение. Надо выступать на чемпионате мира, а не искать оправдания», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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