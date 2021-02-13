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Хованцев: стрельба Мироновой ни в какие рамки не лезет, попади — был бы результат!

Хованцев: стрельба Мироновой ни в какие рамки не лезет, попади — был бы результат!
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление Светланы Мироновой в спринтерской гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Россиянка заняла 64-е место с 6 промахами.

«Миронова ходом прошла более-менее, но надо было стрелять на ноль. Попадай — и результат! А её стрельба ни в какие рамки не лезет. Шесть кругов и четыре на «стойке». Ну поддувало, но не такие круги. Даже с двумя можно уже не выезжать», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Лучший результат из россиянок — 19-е место — сегодня показала Ирина Казакевич, допустившая один промах последним выстрелом. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, она была точна в стрельбе. Серебряным призёром стала француженка Анаис Шевалье, третье место — у белоруски Анны Сола.

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