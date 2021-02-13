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Губерниев: это не Миронова не справилась — это ошибка тренеров

Губерниев: это не Миронова не справилась — это ошибка тренеров
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев отреагировал на провальную стрельбу россиянки Светланы Мироновой в спринте на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Спортсменка зашла на шесть штрафных кругов и не отобралась в гонку преследования.

«Миронова и её личный тренер… Она должна готовиться у Шашилова. Просто ей некомфортно здесь, она это сказала русским языком. Значит, нужно было ниже жить, восстанавливаться. Её на этой высоте трясёт, она живёт напротив стрельбища. Если тренеры решили её вот так поселить, то они несут ответственность за её организм. Не она не справилась — это ошибка тренеров, но никак не Светланы Мироновой», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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