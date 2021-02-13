Хованцев объяснил неудачное выступление российских биатлонисток на чемпионате мира

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результат спринтерской гонки на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Лучший результат из россиянок показала Ирина Казакевич, занявшая 19-е место.
«Всё плохо. Главная проблема — нужно было проводить сбор в Антхольце, а потом ехать жить внизу. А снизу — подниматься, как все сборные делают. Это неправильно, у нас были всегда хорошие результаты, когда мы жили внизу. Я не про свою работу сейчас говорю, а про историю российской команды. Дальше может быть ещё больше проблем. Первые старты — не показатель, потом восстановление будет ещё более неэффективным, чем сейчас.
Хочу сказать о Казакевич, у неё первый взрослый чемпионат. Для неё результат сейчас достаточно хорош. По ходу она была равна с Кайшевой, да и стрельнула всего с одним промахом — это плюс в её сторону. Для первого страта — достойно», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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