«Очередной провал главного тренера». Владимир Драчёв — о женском спринте на ЧМ

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв подвёл итог выступления женской сборной России в спринте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

Лучший результат из россиянок показала Ирина Казакевич, с одним промахов ставшая 19-й. Светлана Миронова зашла на шесть штрафных кругов и не отобралась в гонку преследования.

«В целом, ничего удивительного в результатах нет. Если смотреть по сезону, то мы находимся рядом со своими местами. Были какие-то надежды и проблески удачных моментов. Но чемпионат мира поставил всё на свои места. Однозначная ошибка руководства — отправить команду в Поклюку. Ещё и Хованцев говорил, и все знали, что там находиться нельзя. Ни одна команда так не сделала, наши же выделились. И опустились ниже своих возможностей. Очередной провал главного тренера, который настоял на этом месте», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.