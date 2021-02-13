Драчёв: Казакевич надо рассматривать как одного из лидеров сборной в будущем

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выступление женской сборной России в спринте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

Лучший результат из россиянок показала Ирина Казакевич, с одним промахов ставшая 19-й. Светлана Миронова зашла на шесть штрафных кругов и не отобралась в гонку преследования.

«Кто будет отвечать за худшую форму Мироновой? Свалят на спортсменов — они плохо подготовились, как обычно. Что касается Казакевич, то это очень сильная спортсменка. Однозначно её надо рассматривать как одного из лидеров нашей команды в будущем. Да, периодически со стрельбой у неё не получается, но с функциональными возможностями Казакевич можно рассчитывать на медаль. При хорошей стрельбе она может добиться попадания на пьедестал», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.