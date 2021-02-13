Анна Богалий отреагировала на провал российских биатлонисток в спринте на ЧМ-2021

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала выступление женской сборной России в спринте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

Лучший результат из россиянок показала Ирина Казакевич, с одним промахов ставшая 19-й. Светлана Миронова зашла на шесть штрафных кругов и не отобралась в гонку преследования.

«Если вчера нас Латыпов немного порадовал, то сегодня надежда в конце была на Казакевич. Имеем то, что имеем. И понимаем, у нас такой уровень на данный момент. Просчёты либо в подготовке, либо в последнем сборе — непонятно. Безусловно, каждый спортсмен с холостым оружием работает сам с собой. Сложно по ту сторону экрана сказать, почему было четыре промаха.

Спринтерская дистанция — быстротечная, показывает, насколько спортсмен может справляться со скоростью. Это одна из самых простых дистанций — всего два рубежа: бежишь личную гонку, нет контактных соперников, только понимание, что рядом бегут ещё сто человек. Закрытая гонка, у многих получается, потому что им легче. Мне, допустим, такие гонки давались сложнее.

Что касается решения готовиться к чемпионату мира в Поклюке, то могу сказать, что курочек по осени считают. Дождёмся конца чемпионата и подведём итоги. Прошло только три гонки, впереди вся неделя», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.