Анна Богалий: если будем так дальше стрелять, вряд ли на что-то стоит претендовать

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий рассказала о перспективах дебютантки чемпионата мира Ирины Казакевич, которая показала лучший из российских биатлонисток результат в спринте. Казакевич с одним промахом стала 19-й.
«Не назвала бы Казакевич дебютанткой. У неё был провальный январь в плане результатов. Ирина неплохо заявила о себе в декабре, но в январе не получалось. А ногами Казакевич всегда бежала неслабо. Сегодня ей дали шанс, получилась стрельба относительно других девочек. Но везёт сильнейшим. Победительнице вот ничего не мешало, выигрывала в декабре и январе. Надо анализировать и исправлять ошибки. Может, кому-то стрелковую подготовку надо начинать с весеннего периода. Когда я возвращалась после рождения сына, безумно много работала и готовилась с апреля. Если будем так и дальше стрелять, вряд ли на что-то стоит претендовать», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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