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Евгений Редькин: денег нет? Всё тогда, собираем чемоданы и едем на Кубки России

Евгений Редькин: денег нет? Всё тогда, собираем чемоданы и едем на Кубки России
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Олимпийский чемпион Евгений Редькин высказал мнение о причинах провала женской сборной России в спринте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

Лучший результат из россиянок показала Ирина Казакевич, с одним промахом ставшая 19-й. Светлана Миронова зашла на шесть штрафных кругов и не сумела отобраться в гонку преследования.

«Раньше на стадионе жить не получалось, может, это какой-то эксперимент. Раньше мы ездили в одно место, где была под две с половиной тысячи высота. Оттуда спускались и неплохо ездили. Эти места и Тарасов знает, и Майгуров. Почему бы не использовать те места, из которых получалось? Может, вопрос в организационных моментах, не знаю. Сейчас же у нас говорят, что денег нет. Ну так если денег нет, то и за результат не надо спрашивать. На то нет, на это нет. Не удивлюсь, если сейчас кончится чемпионат мира и скажут, что денег нет. Всё тогда, собираем чемоданы и едем домой, на Кубки России.

Знаю, много организационных вопросов не решено и не решён вопрос финансирования. Пока у нас там не наладится, и в спортивной части будет всё хромать всегда», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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Женский спринт на чемпионате мира принёс российским болельщикам только разочарование.
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