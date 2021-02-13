Дмитрий Губерниев высказал мнение о проблемах биатлонной базы в Екатеринбурге

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о проблемах учебно-тренировочной базы «Динамо» в Екатеринбурге, которой не хватает денег даже на бензин для профессиональной прокладки трассы.
«Надеюсь, что это позорище прекратится после моего выступления в эфире. Потому что это позорище! Как до такого дошли в Екатеринбурге, я понять не могу. Если там не хватает денег на бензин, чтобы готовить трассу для лыжников и биатлонистов… О какой Российской Федерации в 21 веке мы говорим?!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Проблему Губерниев рассказал о проблеме, комментируя женский спринт на чемпионате мира, и обратился к ответственным лицам. Екатеринбург известен такими биатлонистами, как Антон Шипулин и Светлана Миронова.
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