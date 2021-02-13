Светлана Миронова стала самой быстрой из россиянок на лыжне в спринте на ЧМ

Французская биатлонистка Анаис Шевалье, ставшая серебряным призёром спринта на чемпионате мира в Поклюке (Словения), показала лучшее время лыжного хода в гонке.
Светлана Миронова, не вошедшая в число шестидесяти участников гонки преследования, ходом проиграла Шевалье 37 секунд. Это 13-я скорость из всех участников спринта и лучшая у россиянок. Отметим, что попавшие в пасьют биатлонистки национальной команды ходом уступили лидеру более одной минуты.
Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Женщины. Спринт. Лыжный ход
1. Анаис Шевалье (Франция) – 19.12,0
2. Марте Рёйселанд (Норвегия) – отставание 2,2
3. Тириль Экхофф (Норвегия) – +3,8
13. Светлана Миронова (Россия) – +36,8…
39. Ирина Казакевич (Россия) – +1.04,2…
55. Ульяна Кайшева (Россия) – +1.24,7…
58. Евгения Павлова (Россия) – +1.30,9
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